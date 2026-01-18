Atlas Çağlayan'ın annesi tehdit edilmişti: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güngören’de 14 Ocak’ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan’la ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan ve annesi Gülhan Çağlayan’ı ölümle tehdit eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4’ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.