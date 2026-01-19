Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Çağlayan'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 3 kişi ile anne Gülhan Çağlayan'ı tehdit eden 1 kişi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaların ardından Çağlayan ailesini tehdit ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 6'ya yükselirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

