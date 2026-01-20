Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit eden iki kişiden biri tutuklandı

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan ve annesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından gözaltına alınan iki kişiden birisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda, il dışından bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına, diğeri hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yine provokatif paylaşım yapan 6 kişi yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.