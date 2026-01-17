Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit edenler hakkında gözaltı kararı

İstanbul Güngören'de "yan baktın" kavgasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan tehditler aldığını açıkladı.

Gülhan Çağlayan'ı ölümle tehdit edenler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Anne Çağlayan, "Tehdit mesajları almaya başladım. 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' yazıyorlar. Tehditlere boyun eğmeyeceğim" demişti.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Güngören'de daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç üzerinde bulunan bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Tutuklanan E.Ç. savcılık ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti.