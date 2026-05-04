Atlas Okyanusu’nda Hantavirüs salgını: 3 kişi hayatını kaybetti, gemi karantinaya alındı

Atlas Okyanusu’nda seyir halindeki bir yolcu gemisinde hantavirüs şüphesiyle ortaya çıkan salgın, uluslararası sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

T24'ye yer alan habere göre, olayda can kayıpları yaşanırken, bazı hastaların durumunun ağır olduğu bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, gemide şimdiye kadar toplam 6 kişi hastalıktan etkilendi.

Bu kişilerden 3’ünün hayatını kaybettiği, bir hastanın Güney Afrika’da yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.

Gemide görevli iki personelin ise acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Salgının görüldüğü geminin, Hollanda merkezli bir şirket tarafından işletilen “MV Hondius” adlı yolcu gemisi olduğu kaydedildi.

Yetkililer, vakalardan birinin laboratuvar testleriyle doğrulandığını, diğer vakaların ise klinik bulgulara dayanarak şüpheli olarak değerlendirildiğini aktardı.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ DEVREDE

Olayın ardından gemide kapsamlı sağlık önlemleri devreye alındı. Afrika açıklarında seyrini sürdüren gemideki bazı yolcuların tahliyesi ve tüm yolculara yönelik sağlık taraması yapılması için girişimlerde bulunuldu.

Ancak ilgili liman otoritelerinin bu taleplere henüz onay vermediği bildirildi. Bu durumun, gemideki sağlık risklerinin yönetimini daha da kritik hale getirdiği ifade edildi.

UZMANLARDAN HANTAVİRÜS UYARISI

Uzmanlar, hantavirüsün nadir görülen ancak ciddi sonuçlar doğurabilen bir enfeksiyon olduğuna dikkat çekiyor.

Virüsün genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla insanlara bulaştığı, özellikle kapalı ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda risk oluşturduğu belirtiliyor.

Hastalığın ağır seyreden vakalarında akciğerlerde sıvı birikimi meydana gelebildiği ve bunun da solunum yetmezliğine yol açabildiği vurgulanıyor.

Sağlık otoriteleri, gemideki durumun yakından takip edildiğini ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla izolasyon, temas takibi ve tıbbi müdahale süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, uluslararası sağlık kuruluşları ile yerel yetkililer arasında koordinasyonun sürdüğü ve gelişmelere göre ek önlemlerin devreye alınabileceği belirtildi.

Yetkililer, olayın hem deniz taşımacılığı hem de uluslararası sağlık güvenliği açısından dikkatle izlenen bir vaka olduğunu kaydetti.