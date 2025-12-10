Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen Komşu Sinema İran'a büyük ilgi

Atlas Sineması’nda 3-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Komşu Sinema İran etkinliği, İran ve Türkiye sinemasını buluşturan kapsamlı programıyla sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü. Tülay Türken direktörlüğünde tamamen bağımsız bir yapıyla hazırlanan etkinlik, film gösterimlerinden söyleşilere, panel ve müzik performanslarına kadar zengin bir içerikle gerçekleşmiş sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

KOMŞU ÜLKELERLE SANATSAL KÖPRÜ

Komşu Sinema, Türkiye’nin komşu ülkelerle kültürel ve sanatsal etkileşimini güçlendirmeyi hedefleyen bir sinema buluşması olarak dikkat çekiyor. İlk iki durağını İran sinemasının oluşturduğu bu özel program, karşılıklı sinema üretimlerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Tülay Türken direktörlüğünde gerçekleşen etkinlik tamamen bağımsızdır.

ÖDÜLLÜ VE SEÇKİN FİLMLER SEYİRCİYLE BULUŞTU

Program kapsamında, Mohsen Rabiei’nin ödüllü filmi “O Gün Hava Bulutlu Değildi”, Pouya Aminpouri’nin “Üçüncü Şahıs”, Sina Ahmedi’nin “İlk Günah”, Tülay Türken’in “Halikya” adlı kısa filmleri ile Farhad Eyvazi’nin belgeselleri “Tara” ve “Beden’in Ağıtı” izleyiciyle buluştu.

Etkinlikte ayrıca, “O Gün Hava Bulutlu Değildi” filminin söyleşisinin moderatörlüğünü Tuğçe Çelik üstlenirken, filmin yönetmenine plaketini usta gazeteci Nazım Alpman takdim etti.

PANELLER, SÖYLEŞİLER VE USTALIK SINIFLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik boyunca zengin bir konuşmacı kadrosu yer aldı: Prof. Dr. Mehmet Çelik’in Ustalık Sınıfı: “Sinemada Edebiyatın Yeri”, Dr. Shahzadeh İgual’in –etkileyici müzikal performansı, Dr. Müşerref Göksever moderatörlüğünde Abdül Süsler’in “Karakterin Yolculuğu ” söyleşisi, Tülay Türken moderatörlüğünde usta oyuncu Tamer Levent’in “Sanata Evet, Sinemaya Evet” söyleşisi, Seda Kanburoğlu moderatörlüğünde Dr. Farhad Eyvazi’nin Belgesel söyleşisi ile Dr. Farhad Eyvazi, Çamran Azizoğlu ve Karım Azimi katılımıyla “Sinemada Yaratıcılık” başlıklı panel düzenlendi.

İRANLI MÜZİSYENLERDEN UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

Etkinliğin açılış ve kapanış bölümlerinde İran’dan gelen müzisyenler defte Hossein Shahmiri, santurda Ramin Elahi, kemençede Erfan Hosseini, neyde Mehdi Validezadehnandal sahne aldı.

Ayrıca Çello sanatçısı Pouya Hodadadi Nobar ise hem açılış hem kapanışta gerçekleştirdiği performansıyla büyük beğeni topladı.

BU YILIN ONUR ADAMASI: NASSER TAGHVAİ

Komşu Sinema’nın bu yılı yakın zamanda hayata veda eden İran sinemasının önemli ismi Nasser Taghvai’ye adandı. Ayrıca etkinlikte aramızdan ayrılan İranlı sinemacılarda anıldı.