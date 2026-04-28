Atletico Madrid - Arsenal Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Atletico Madrid ile Arsenal, finale yükselme yolunda kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final maçı, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İspanya’da bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadı ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Atletico Madrid - Arsenal karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Atletico Madrid, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi üstünlük kurmak isterken Arsenal ise deplasmanda finale yaklaşacağı bir sonuç hedefliyor. Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden ikisini karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.