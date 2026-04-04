Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga’da haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Atletico Madrid - Barcelona maçı, hem zirve yarışını hem de üst sıralardaki dengeyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle “Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta?” ve “Atletico Madrid - Barcelona hangi kanalda?” soruları, maç öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Barcelona maçı, saat 22:00’de başlayacak. LaLiga 30. hafta kapsamında oynanacak mücadele, gece kuşağının öne çıkan futbol randevularından biri olacak.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Atletico Madrid - Barcelona maçı, S Sport 1 ekranlarında yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgisine göre mücadele canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI BİLGİLERİ

Karşılaşma Saat Organizasyon Kanal Yayın Durumu Atletico Madrid - Barcelona 22:00 İspanya LaLiga 30. Hafta S Sport 1 Canlı ve şifreli

LALİGA PUAN DURUMUNDA SON TABLO

Maç öncesi tabloya bakıldığında Barcelona 73 puanla lider konumda bulunuyor. Atletico Madrid ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu tablo, karşılaşmanın yalnızca bir haftalık lig maçı olmanın ötesinde, üst sıraları doğrudan ilgilendiren önemli bir mücadele olduğunu gösteriyor.