Atletico Madrid, Barcelona'ya fark attı

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.

Henüz ilk yarıda 4-0'lık skor avantajını yakalayan Madrid ekibi, final yolunda büyük avantaj elde etti.

Atletico Madrid'in gollerini Eric Garcia (KK), Griezmann, Lookman ve Alvarez kaydetti.

Maçın 85'inci dakikasında Garcia kırmızı kart gördü.

Eşleşmede rövanş 3 Mart'ta Barcelona'nın sahasında oynanacak.

Geçen sene de iki takım yarı finalde karşılaşmış, 4-4 ve 1-0'lık skorlarla tur atlayan taraf Barcelona olmuştu.