Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Atletico Madrid, Barcelona'ya fark attı

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, kendi sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek final için büyük avantaj yakaladı.

Spor
  • 13.02.2026 09:34
  • Giriş: 13.02.2026 09:34
  • Güncelleme: 13.02.2026 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Atletico Madrid, Barcelona'ya fark attı
Fotoğraf: AA

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.

Henüz ilk yarıda 4-0'lık skor avantajını yakalayan Madrid ekibi, final yolunda büyük avantaj elde etti.

Atletico Madrid'in gollerini Eric Garcia (KK), Griezmann, Lookman ve Alvarez kaydetti.

Maçın 85'inci dakikasında Garcia kırmızı kart gördü.

Eşleşmede rövanş 3 Mart'ta Barcelona'nın sahasında oynanacak.

Geçen sene de iki takım yarı finalde karşılaşmış, 4-4 ve 1-0'lık skorlarla tur atlayan taraf Barcelona olmuştu.

BirGün'e Abone Ol