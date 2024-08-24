Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Atletico Madrid - Girona maçı şifreli mi?

La Liga'da 2024/2025 sezonunun ikinci maçı Atletico Madrid - Girona maçıyla sürüyor. Sörloth ve Alvarez'le kadrosunu güçlendiren Atletico Madrid, geçen sezon adeta bir peri masalına imza atıp az bir farkla ligi üçüncü sırada bitiren Girona ile karşılaşacak.

Atletico Madrid- Girona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar şöyle:

ATLETİCO MADRİD KAYIPLA BAŞLADI

Atletico Madrid, geçen hafta oynanan L liga'nın ilk karşılaşmasında deplasmanda Villareal ile 2-2 berabere kalmıştı. Girona da yine puan kaybıyla başlamış, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Girona, Atletico Madrid ile oynadığın son sekiz karşılaşmanın sadece birini (Ocak 2024) kazanmış durumda.

ATLETİCO MADRİD- GİRONA MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?

Estadio La Peineta stadında oynanacak olan Atletico Madrid- Girona maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 22:30’da oynanacak. Atletico Madrid - Girona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.