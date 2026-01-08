Atletico Madrid - Real Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? İspanya Süper Kupa Yarı Final Yayın Bilgisi

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak soruları, İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ezeli rakiplerin final bileti için karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, Suudi Arabistan’da oynanacak olmasıyla da dikkat çekiyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçı hakkında merak edilen tüm detaylar neler?

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa yarı finalinde oynanacak olan Atletico Madrid - Real Madrid maçı, 8 Ocak Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

Tarih: 8 Ocak Perşembe

8 Ocak Perşembe Saat: 22:00

Bu kritik karşılaşma, Süper Kupa’da ikinci finalisti belirleyecek mücadele olacak.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçı, Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan Kral Abdullah Stadyumunda oynanacak.

Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle dikkat çeken stadyum, İspanya Süper Kupa organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Atletico Madrid - Real Madrid İspanya Süper Kupa yarı final maçını Mateo Busquets Ferrer yönetecek.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MUHTEMEL 11’LER

Atletico Madrid Muhtemel 11

Oblak

Pubill

Llorente

Hancko

Ruggeri

Barrios Rivas

Koke

Baena

Simeone

Alvarez

Sörloth

Real Madrid Muhtemel 11

Courtois

Raul

Rüdiger

Fernandez

Valverde

Camavinga

Rodrygo

Tchouameni

Bellingham

Gonzalo

Vinicius

ARDA GÜLER İLK 11’DE BAŞLAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler’in Atletico Madrid - Real Madrid maçında ilk 11’de yer alıp almayacağı, karşılaşma öncesinde merak edilen başlıkların başında geliyor.

La Liga’da Real Betis karşısında oynanan son maçta yedek kulübesinde başlayan Arda Güler’in, bu mücadelede de karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor.

LA LİGA’DA BU SEZON OYNANAN MAÇI KİM KAZANDI?

İspanya La Liga’da sezonun ilk yarısında oynanan Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşmasını, Atletico Madrid 5-2’lik skorla kazanmıştı.

Bu sonuç, Süper Kupa yarı finali öncesinde karşılaşmaya olan heyecanı daha da artırıyor.

