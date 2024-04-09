Atletico Madrid’in, Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, yarın evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Estadio La Peineta’da oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi’nde 5. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund’un mücadelesine sahne olacak. İki takımı, turun ilk maçında yarın TSİ 22.00’da Estadio La Peineta’da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın rövanşı ise 16 Nisan Salı günü Signal Iduna Park’da oynanacak.

Atletico Madrid ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Atletico Madrid 2 galibiyet elde ederken, Borussia Dortmund da 2 kez kazandı. İspanyol ekibi, bu maçlarda 4 gol atarken, Alman temsilcisi de 6 gol kaydetti.