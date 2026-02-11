Atletico Mineiro Sportif Direktörü: "Lucas Torreira'yla anlaştık"

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Toreira'yla ilgili Brezilya takımı Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde tecrübeli orta sahayla görüştüklerini ve anlaşma aşamasına geldiklerini ifade eden Bracks, oyuncunun yıllık maaşının transferde önemli bir engel olduğunu söyledi. Bracks'ın açıklamasından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"SÖZLEŞME ENGEL OLDU"

"Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu.

Torreira'ya ülkesine, memleketine daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik."

FRED'E AÇIK KAPI

Bracks, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred ile de ilgilendiklerini belirterek, "Fred ile görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim, hâlâ da istiyorum. Ancak şu anda sözleşmesi devam ettiği için bu transferi gerçekleştiremiyoruz. Kapımız kendisine sonuna kadar açık" diye konuştu.