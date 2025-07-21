Atletizmde Demir Avrupa şampiyonu

Spor Servisi

Mazlum Demir, Norveç’te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre genç sporcu, Bergen kentindeki organizasyonda 10 bin metre yürüyüşte şampiyon oldu.

Başarılı atlet, son 3 bin metrede ele geçirdiği birinciliği rakiplerine kaptırmadı ve kariyer derecesini olan 39:45.84 ile altın madalyaya ulaştı. Mazlum Demir, 2022 yılında Kolombiya’da yapılan Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya elde etmişti. 2025 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda daha önce bir diğer ulusal takım sporcusu İsmail Nezir, gümüş madalya almıştı.