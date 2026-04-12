Atletizmde yeni bir yıldız doğuyor: 18 yaşında Usain Bolt'un rekorunu kırdı

Avustralya Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan genç sprinter Gout Gout, 200 metre finalinde 19.67 saniyelik derecesiyle tarihi bir performansa imza attı.

Bu sonuç, hem Avustralya tarihinin en hızlı 200 metre derecesi olarak kayıtlara geçti hem de 20 yaş altı atletler arasında tüm zamanların en iyi ikinci derecesi oldu.

BOLT'UN DERECESİ 19.93

Henüz 18 yaşında olan Gout, bu derecesiyle sprint efsanesi Usain Bolt’un 2004 yılında koştuğu 19.93’lük zamanı geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Genç atlet, 20 yaş altı kategorisinde yalnızca ABD'li Erriyon Knighton’ın 2022’de elde ettiği 19.49’luk derecenin gerisinde kaldı.

Yarış sonrası konuşan Gout, 20 saniyenin altına inmeyi uzun süredir hedeflediğini belirterek, “Bu yıl boyunca aklımdaydı. 19.75 koşacağımı düşünüyordum ama 19.67 geldi, bundan daha iyisi olamazdı” ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR DERECE"

Genç sporcunun antrenörü Di Sheppard ise elde edilen derece karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sheppard, “20 saniyenin biraz altını bekliyorduk ama bu gerçekten inanılmaz oldu” dedi.

Final öncesi büyük çekişmeye sahne olması beklenen yarışta, Gout’un en önemli rakiplerinden Lachlan Kennedy sakatlık nedeniyle start alamadı. Aynı yarışta Aidan Murphy de 19.88’lik derecesiyle 20 saniyenin altına inerek Avustralya tarihinin en iyi ikinci derecesini elde etti.

Gout’un performansı, yalnızca ülke atletizmi için değil, dünya sprint sahnesi için de yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.