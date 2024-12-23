ATM'lerde bazı şifreler artık kullanılamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartlarında dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için yeni bir karar aldı.

Bugün başlayan yeni düzenlemeyle yurttaşların kredi ve banka kartlarında doğum tarihleri, özel günlere ilişkin tarhiler ve sık kullanılan şifreler artık geçerli olmayacak. Kişinin bu kapsama giren şifrelerini ısrarla kullanmalarında ATM'ler güvenlik uyarısı verecek. Alınan bu karar ile kullanıcıların daha güvenli şifreler seçmesi amaçlanıyor.

ATM'LER KARTLARI YUTACAK VE BLOKE EDECEK

Yeni düzenleme ile ATM'lerdeki şifre güvenliği artacak. Şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların kartlarının bloke olması riski bulunuyor. ATM'ler tarafından yapılan uyarılara rağmen şifreleri değiştirilmeyen kartlar yutulacak.

Yutulan kartlar banka tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek ancak bu defa daha güçlü şifreler kartlara tanımlanacak.

Kaynak: ekonomim.com