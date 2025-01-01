ATM'lerde nakit çekim için yeni dönem

Bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla günlük para çekme limitlerini yükseltmeye hazırlanıyor.

Halihazırda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen günlük çekim limitleri, yeni yılda birçok bankada 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak. Bu değişiklik, müşterilerin ATM ve vezne işlemlerinde daha yüksek tutarlarda işlem yapabilmesini sağlayacak.

LİMİTLER YÜKSELTİLECEK

ATM'lerden para çekme işlemlerinde değişikliğin 1 Ocak'la beraber başlaması bekleniyor. Mevcut durumda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankaların, bu tutarı 20 bin TL'ye çıkarması bekleniyor.

10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.

QR KOD LİMİTLERİ ARTMIŞTI

ATM'lerden yapılan işlemlerde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulamalar ile müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamasının yolu açılacak.