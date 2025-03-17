ATM'lerde para çekiminde yeni dönem

Yüksek enflasyona rağmen bu yılın başında para çekme limitlerini yükseltmeyen bankalar, milyonlarca vatandaşın mağduriyet yaşamasına sebep oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kurban Bayramı öncesinde artacak nakit ihtiyacı nedeniyle yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için harekete geçilirken, iki bayram arasında ATM limitlerinde güncellemeye gidilecek.

Haziran ayında başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın kurbanlık alışverişine çıkacak olması ve bu alışverişlerin büyük bölümünün nakit para üzerinden dolaşıma girmesi, para çekme limitlerinin artırılması için hazırlıklara hız verilmesine neden oldu.

Halihazırda birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında sınırlarken, değişiklik sonrası limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyesine yükselmesi planlanıyor.

QR kod aracılığıyla yapılan para çekme limitlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.