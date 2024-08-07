ATM'lerde para sistemi değişiyor mu?

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, yakın dönemde ATM'lerde tek banknot döneminin başlayabileceğini söyledi. Bazı bankaların 100 TL'lik banknotları da ATM'lere koymamak için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Babuşcu, "Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" dedi.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, yakın dönemde ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların olacağını söyledi.

Babuşcu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı bankaların ATM'lerdeki para sistemini değiştirecek çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Babuşcu, "Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" ifadelerini kullandı.

Bankalar 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladı.



Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor.



Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) August 5, 2024

Babuşcu'nun aktardığına göre; yaklaşık 3,5 yıllık süreçte 200 TL'lik banknotun adet olarak payı 4 kat artarak yüzde 12'den yüzde 48'e yükseldi. Temmuz sonu itibarıyla 200 TL'lik banknotun tutar olarak payı yüzde 78'e çıkarken yine tutar olarak 200 TL'lik banknotun toplam banknot içindeki payı 2020 Ocak ayından Temmuz 2024'e kadar olan zaman içinde yüzde 32'den yüzde 78'e yükseldi.