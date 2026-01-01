ATM'lerde yeni dönem başladı

Para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni mevzuata göre, bir kişi tarafından gün içerisinde yapılacak para transfer işlemlerinin toplamının 200 bin TL'yi aşması durumunda kullanıcılar, yapacakları her yeni işlem için açıklama girmek zorunda olacak.

Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak. Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları talep edilecek.

200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak açıklama zorunluluğu, 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek. Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.