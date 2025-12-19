ATM’lerde Yeni Dönem: 2026 Para Çekme Limitleri Ne Kadar Olacak?

Yılbaşına sayılı günler kalırken bankacılık sektöründe milyonlarca müşteriyi ilgilendiren önemli bir değişiklik duyuruldu. Özel bankalar, 2026 itibarıyla ATM’lerde “şube içi” ve “şube dışı” ayrımını resmen hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yeni düzenleme, özellikle yüksek tutarlı nakit ihtiyacı bulunan müşteriler için büyük kolaylık sağlayacak. Peki ATM’lerde limitler nasıl değişecek? Şube içi günlük para çekme limiti kaç TL olacak? İşte tüm detaylar…

YENİ ATM DÜZENİ: ŞUBE İÇİ VE ŞUBE DIŞI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Mevcut durumda pek çok banka, komisyonsuz günlük para çekme limitini 10.000 – 15.000 TL aralığında uyguluyor. 2026 düzenlemesi ile bu limitler tamamen değişiyor ve ATM’lerde iki farklı kategori ortaya çıkıyor:

Banka şubesi içinde veya bitişiğinde yer alan ATM’ler. Şube dışı ATM’ler: AVM, metro, cadde, meydan gibi dış alanlarda bulunan ATM’ler.

Bu ayrım, hem nakit yönetimini daha verimli kılmak hem de operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla getiriliyor.

ŞUBE İÇİ ATM’LERDE LİMİT 50 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Yeni yılda şube içi ATM’lerde günlük komisyonsuz para çekme limitinin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması planlanıyor. Bazı bankalarda bu limitin 60 bin TL’ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

2026 Şube İçi ATM Beklenen Limit

ATM Türü 2025 Limit 2026 Yeni Limit Şube İçi ATM 10.000–15.000 TL 50.000 TL ve üzeri Şube Dışı ATM 10.000–15.000 TL 35.000–45.000 TL (bankaya göre değişecek)

Bankalar arasındaki uygulama farklılık gösterebilir. Ancak şube içi limitlerin 50 bin TL altına düşmesi beklenmiyor.

ŞUBE DIŞI ATM’LERDE DAHA SINIRLI ARTIŞ

Metro, AVM ve cadde üzerlerindeki şube dışı ATM’lerde de limit artışı yapılacak ancak bu artış daha sınırlı olacak. Bu ATM’lerin günlük para çekme limiti 50 bin TL’nin altında tutulacak.

Bunun en önemli nedeni, şube dışı ATM’lerde nakit ikmal maliyetinin yüksek olması ve güvenlik risklerinin artmasıdır.

NEDEN BÖYLE BİR DÜZENLEME YAPILIYOR?

Bankacılık sektörüne göre bu ayrımın temel gerekçeleri şöyle:

Operasyonel maliyetleri azaltmak (nakit ikmal, güvenlik, taşıma)

(nakit ikmal, güvenlik, taşıma) Müşterileri şube içi ATM’lere yönlendirmek

Nakit yönetiminde verimlilik sağlamak

Yüksek tutarlı nakdin daha kontrollü noktalardan verilmesi

ATM LİMİTLERİ NEDEN ARTIYOR?

Enflasyon ve artan nakit ihtiyacı, günlük para çekme limitlerinde güncellemeyi zorunlu kılıyor. Özellikle yüksek nakit gerektiren sektörlerde çalışanlar ve ticari müşteriler için mevcut 10–15 bin TL limitler yetersiz kalıyordu.

ATM’lerde yeni para çekme limiti ne kadar olacak?

2026 ile birlikte şube içi ATM’lerde limit 50 bin TL’nin üzerine çıkacak. Şube dışı ATM limitleri ise 35–45 bin TL aralığında olacak.

Şube içi ATM nedir?

Banka şubesinin içinde veya hemen bitişiğinde yer alan ATM’lerdir ve daha yüksek limitlere sahiptir.

Şube dışı ATM nedir?

AVM, metro, cadde gibi dış lokasyonlardaki ATM’lerdir. Limitleri şube içi ATM’lere göre daha düşüktür.

Limit artışı tüm bankalarda geçerli olacak mı?

Evet, özel bankalar yılbaşından itibaren bu modele geçiyor ancak kesin limitler bankaya göre değişebilir.

Komisyonsuz para çekme limiti artacak mı?

Evet. Özellikle şube içi ATM’lerde komisyonsuz günlük çekim limiti yükseltilecek.

Neden limit farkı var?

Şube dışı ATM’lerin nakit ikmal maliyeti daha yüksek olduğu için limitler düşük tutuluyor.

2026 yılıyla birlikte bankacılık işlemlerinde önemli bir dönüşüm yaşanacak ve ATM’lerde şube içi–şube dışı ayrımı yeni standart haline gelecek. Şube içi ATM’lerde günlük para çekme limiti 50 bin TL’nin üzerine çıkarken, şube dışı ATM limitleri daha kontrollü bir artış gösterecek. Bu düzenleme hem bankalar hem de müşteriler için operasyonel kolaylık sağlamayı hedefliyor. Yeni yıl itibarıyla nakit ihtiyaçlarını planlayan müşterilerin bu değişiklikleri dikkate alması büyük önem taşıyor.