ATO Başkanı Gürsel Baran'dan asgari ücret 'tavsiyesi': Yüzde 25 zam olsun

Ankara Ticaret Odası (ATO) ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, Mustafa Deryal başkanlığında yapıldı. ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi vererek güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Asgari ücret zammına ilişkin konuşan ATO Başkanı Deryal, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'deki yatırımcılarla yaptığı görüşmede bahsetti yüzdeye destek verdi.

"YÜZDE 25'LİK ZAM UYUMLU"

Gürsel Baran, asgari ücrete yüzde 25 zam yapılmasının 'enflasyon beklentileriyle uyumlu olacağını' öne sürdü:

“Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan, Amerika Birleşik Devletleri’nde yatırımcılarla görüşmesinde, yüzde 25 civarı asgari ücret artışının, 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi. Biz de, asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatindeyiz."

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Enflasyonun tek haneye indirilmesinin oldukça önemli olduğunu da vurgulayan Baran, "Çalışan kardeşlerimizin, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz. Ancak, işletmeyi ayakta tutma derdimizin ne olduğunu da biliyoruz. Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz, ancak uygulamalar gösterdi ki, oraya yapılan zam, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor. Bizim, enflasyonu bir an önce tek haneli rakamlara indirmemiz ve yeniden büyüme ve kalkınma yoluna girmemiz gerekiyor" diye konuştu.