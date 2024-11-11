ATO'dan "serbest çalışma hakkını engelleyen yönetmelik"lerin iptali için çağrı

Ankara Tabip Odası (ATO) serbest çalışan hekimlerin mesleklerini yapmasını engelleyen ve Danıştay süreci devam eden yönetmelikle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamayı ATO Özel Hekimlik Komisyonu'ndan Dr. Özgür Canoler okudu.

Canoler, 2002 yılından bu yana uygulanan sağlıkta dönüşüm programının hem hekimleri hem de hastaları hak kaybına uğrattığına dikkat çekti.

Dr. Özgür Canoler, yönetmeliğin iptali için açılan davanın Danıştay 10. Dairesi'nde olduğunu hatırlattı.

"6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin özel hastaneler ile çalışma koşullarının kısıtlanması da bu hak kayıplarından biridir" diyuen Canoler, şunları söyledi:

"Hekim olarak serbest çalışabilme ve bağımsız hekimlik yapabilme özgürlüğümüzü kısıtlayan bu yönetmelik değişikliklerine karşı açılan davalar için 14 Kasım 2024 günü Danıştay 10. Dairesi'nde hakim karşısına çıkılıyor. Anayasa ve ilgili yasalara uygun olmayan Sağlık Bakanlığı'nın bu düzenlemelerinin, Danıştay 10. Dairesi tarafından haklı taleplerimiz dikkate alınarak iptal edileceğine inanıyoruz."

DURUŞMA 14 KASIM’DA

Yönetmeliklerin tabip odaları tarafından kitlesel eylemlerle protesto edildiğini; Türk Tabipleri Birliği tarafından da her iki yönetmeliğin yargıya taşındığını açıklayan Dr. Canoler, "Ankara Tabip Odası talepte bulunan hekimler adına da Danıştay 10. Dairesi'nde yürütmenin durdurulması ve iptali talepli dava açmıştır. Açılan davalarda çalışma kısıtlaması getiren maddelerin Anayasanın ve kanunların ilgili düzenlemelerine aykırı oldukları belirtilmiş; bu değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Bu karara yönelik itirazımız da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından oy çokluğu ile reddedilmiştir. Gelinen aşamada söz konusu davaların duruşması 14 Kasım 2024 günü Danıştay 10. Dairesi'nde yapılacaktır" diye konuştu.