Atölye kiraladı: Kaçak elektrik çekerek Bitcoin üretti

Çorum’da kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayıp, kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapan S.A. (29), gözaltına alındı.

Çorum’un Alaca ilçesinde 29 yaşındaki S.A. uzun süredir kullanılmayan tekstil atölyesini kiralayarak sanal ortamda Bitcoin üretmeye başladı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası bugün operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Özhan Mahallesi'ndeki atıl çorap fabrikası binasında gümrük kaçağı cihazlarla bitcoin madenciliği tesisi kurduğu belirlenen S.A. (29), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

KAÇAK ELEKTRİK HATTI ÇEKİLMİŞ

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, fabrika binasında çalışır durumda bitcoin madenciliğinde kullanılan 16 elektronik cihaz ele geçirildi.

Burada yapılan incelemede, ayrıca binaya kaçak elektrik hattı çekildiği tespit edildi.

S.A. gözaltına alınırken, gümrükten kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen cihazlara da el konuldu.

Öte yandan ekiplerin tesiste arama yapması, polis kamerasıyla kaydedildi.