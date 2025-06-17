Atölyede makineye sıkışan işçi öldü

Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sac kesim atölyesinde makineye sıkışan Mehmet Emre Dönmez (27), hayatını kaybetti.

Çorlu'nun Zafer Mahallesi Yeni Sitesi İmalat Sokak'ta bulunan sac kesim atölyesinde çalışan Mehmet Emre Dönmez, gece vardiyasında lazer kesim makinesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek makineye sıkıştı. Atölyedekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Dönmez, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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