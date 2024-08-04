Atölyeyi koğuşa çevirdiler

Avrupa ülkeleri içerisinde en çok tutuklunun bulunduğu ülkede cezaevlerinin artırılmış kapasiteleri dahi aşıldı. Aydın E Tipi Cezaevi’nde 37 kişinin, atölyeden çevrilen ve havalandırması olmayan koğuşta kaldığı öğrenildi.

Avrupa Konseyi’nin cezaevlerine ilişkin raporlarına göre ülke, Avrupa’daki tutuklu sayısında zirvede yer alırken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) raporları ise bunu doğrulayacak nitelikte.

Üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı TİHEK üyelerinin Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, kurumun artırılmış kapasitesinin üzerinde tutuklu bulunduğu saptandı. TİHEK’in raporuna göre 495 kapasitelik kurumun artırılmış kapasitesi 1000 olurken cezaevinde bulunan tutuklu sayısı 1371 kişi olarak belirlendi. Bu tutuklulardan 41’inin hasta tutuklu olduğu aktarıldı.

Tutuklu sayısının kapasitenin üzerinde olmasından kaynaklı olarak tutukluların bir kısmının yerde yattığına dikkat çekilen raporda, tutukluların yer yataklarında dönüşümlü yattığı bilgisine yer verildi. Aynı zamanda cezaevindeki tutuklu sayısının fazlalığı nedeniyle bir atölyenin koğuşa çevrildiğine de dikkat çekildi. Söz konusu koğuşun çatı katında yer aldığı ve havalandırmanın bulunmadığı ifade edilen raporda, koğuşta 37 tutuklunun kaldığı ancak tutuklu sayısı kadar dolap bulunmaması nedeniyle 6 dolabın ortaklaşa kullanıldığı aktarıldı.

UYUZUN ÖNÜNE GEÇEMEDİLER

Duş alanları ile koğuş arasında kot farkı olması ve kapı olmaması nedeniyle koğuşa su aktığı belirtilen raporda, koğuş içerisinde hava sirkülasyonunun yeterince sağlanamadığına dikkat çekildi.

Hekim ve tutuklularla yapılan görüşmeye de yer verilen raporda, cezaevinde uyuz salgınının yaşandığı aktarıldı. Uyuz hastalığına yakalanan tutukluların izole edilmediği ortaya çıktı. Cezaevinde tutukluların kullanabileceği çamaşırhane bulunmadığı ifade edilen raporda, kurumda bulunan 2 çamaşır makinesinin kadın tutuklulara tahsis edildiği, geri kalan tutukluların ise çamaşırlarını ellerinde yıkadığı belirtildi.

Tutukluların sabah ve akşam birer saat olmak üzere yalnızca 2 saat sıcak suya erişebildiği belirtilen raporda, tutukluların çamaşırlarını elde yıkamasından kaynaklı olarak uyuz vakasının da önüne geçilemediği vurgulandı.

Cezaevinde yaşanan sorunların bir kısmı ise şu şekilde sıralandı:

• Birçok koğuşta her tutuklunun dolabı olmadığı,

• Atölyeden koğuşa çevrilen alandaki tuvalet kapılarının bozuk olduğu, duş alanlarında kapı bulunmadığı,

• Koğuş ve havalandırma alanları başta olmak üzere ortak yaşam alanları, dolap içleri ve altları ile yatakhane bölümlerinde böcek olduğu,

• Kurumda yumuşak oda olmamadığı,

• Cezaevindeki 143 güvenlik kamerasından birkaçının çalışmadığı, izleme sırasında görüntülerin gittiği, spor salonu ile tutuklu kabul girişi alanlarında kör nokta olduğu,

• Personelin insan hakları ile işkence ve kötü muamele yasağı eğitimi almadığı görüldü.