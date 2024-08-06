Atom bombası felaketi 79 yaşında

Haber Merkezi

Savaşın en karanlık yüzünü gösteren Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının bugün 79’uncu yıldönümü. Binlerce kişinin ölümü yüz binlercesinin sakat kalmasına yol açan tarihin en büyük felaketlerinden birini yine savaş naralarının atıldığı bir ortamda karşılıyoruz.

Nükleer Karşıtı Platform’dan yapılan basın açıklamasında barış ve silahsızlanma çağrısında bulunuldu. Kaynakların silahlanmaya değil, insanların temel gereksinimlerine ayrılması gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Tüm dünyanın bildiği gibi, nükleer silah kullanılması bir kitlesel imha yöntemidir ve tartışmasız insanlık suçudur. Türkiye Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nı imzalanmalı. Türkiye’deki ABD-NATO nükleer silahlarının derhal kaldırılması gerekiyor. Nükleer tehlikesiz bir gelecek, insanlığın en doğal hakkıdır."

Nükleer Karşıtı Platform, Hiroşima felaketinin yıl dönümünde Türkiye ve dünya kentlerine örnek olan Fındıklı ve Sinop belediyeleri “Şehirlerin Talebi” hareketine katıldı. Tüm yerel yönetimleri bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.” NKP, açıklamasında Akkuyu Nükleer Santralı dahil hiçbir nükleer santral projesinin kamuoyu tarafından kabul görmediği hatırlatıldı.

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II. Dünya Savaşı’nın son aşamasında ABD, 6 Ağustos 1945’te Hiroşima 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atom bombası attı. 1945’in sonuna dek Hiroşima’da 140 bin, Nagazaki’de ise 80 bin kişi öldü.