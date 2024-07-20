ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümü: Gözaltına alınan 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın dün Kemer açıklarında geçirdiği tekne kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan iş insanı M.S.Ç. savcılık ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı iş insanı Ali Bahar’ın tekne kazasında hayatını kaybetmesinden sonra gözaltına alınan arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemer'de dün meydana gelen olayda Ali Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı.

PERVANE ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ali Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞ İNSANI ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası M. S. Ç. sabah erken saatlerde Kemer Adliyesi’ne getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri aynı zamanda denize düşen minderi de getirerek savcılığa teslim etti.

M.S.Ç’nin nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

M. S. Ç. "Can dostumu, arkadaşımı kaybettim, acımız büyük, başka bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.