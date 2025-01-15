Attach etmek ne demek? Örnek cümlelerle kullanımı

Ofis ortamlarında sıkça duyulan ve kullanılan terimlerden biri olan attach etmek, İngilizce kökenli bir ifadedir ve Türkçede "eklemek" veya "iliştirmek" anlamına gelir. Özellikle e-posta gönderimlerinde, dosya paylaşımında ve belge yönetiminde sıklıkla tercih edilir. Attach etmek nedir? sorusunun yanıtı, bir dosyayı, belgeyi ya da dokümanı başka bir iletiye eklemek olarak açıklanabilir. Bu terim, iş dünyasında yazışma süreçlerini daha profesyonel ve düzenli hale getirmek için yaygın bir şekilde kullanılır.

ATTACH ETMEK NERELERDE KULLANILIR?

Attach etmek, genellikle dijital ortamda dosya ekleme işlemini ifade eder. Örneğin, bir müşteriye teklif gönderirken, detaylı fiyat listesini e-postaya attach etmek yaygın bir uygulamadır. Ayrıca, ekip içi iletişimde rapor, görsel veya diğer belgelerin paylaşımı sırasında da bu terim kullanılabilir. İş akışını düzenlemek ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için attach etmek, günlük ofis dilinde yerini almıştır.

ATTACH ETMEK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Toplantı notlarını içeren dokümanı e-postaya attach ederek tüm ekibe gönderdim.

tüm ekibe gönderdim. Projenin son taslağını kontrol etmeniz için size attach ettim , geri dönüşlerinizi bekliyorum.

, geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yeni sunum dosyasını e-postaya eklemeyi unutmuşsunuz, lütfen tekrar attach edin.

ASSİGN VE ATTACH ETMEK BİRLİKTE KULLANIMI

Modern ofis ortamlarında, assign etmek ve attach etmek işlemleri genellikle birbiriyle ilişkilidir. Örneğin, bir görev atarken, ilgili dosyaların da eklenmesi gerekebilir. Örnek bir kullanım şu şekilde olabilir:

"Yeni müşteri takibi görevini CRM sisteminde sana assign ettim ve gerekli dökümanları e-posta ile attach ettim."