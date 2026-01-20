Attığı her adımda milyonlar harcanıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’taki Hatay programı için milyonlarca lira harcandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” programı kapsamında kente yapacağı ziyaret öncesinde Erdoğan’ın güzergâhlara direkler dikildi, perdeler çekildi; bitirilmemiş bina ve köprülerin önü ise üzerine bina ve köprü fotoğrafları basılmış brandalarla kapatıldı.

BİNDEN FAZLA POLİS SEVK EDİLDİ

Erdoğan’ın ziyareti için kent adeta bir film platosuna çevrilirken 13 ilçeden binin üzerinde polisin kente taşındığı, çevre kentlerden bariyerlerin Hatay'a nakledildiği ve milyonlarca liralık kumanya alındığı anlaşıldı. Erdoğan’ın Hatay ziyareti için kamu kurumlarının “Doğrudan temin” usulüyle yaptığı bazı harcamalar şöyle: