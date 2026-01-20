Attığı her adımda milyonlar harcanıyor
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Aralık’taki Hatay programı için 7 milyon TL’lik kumanya alındı, 13 ilçeden bin 132 polis taşındı. Ayrıca 760 bin TL’lik yağmurluk alındığı ve çevre illerden bariyerler getirtildiği açıklandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’taki Hatay programı için milyonlarca lira harcandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” programı kapsamında kente yapacağı ziyaret öncesinde Erdoğan’ın güzergâhlara direkler dikildi, perdeler çekildi; bitirilmemiş bina ve köprülerin önü ise üzerine bina ve köprü fotoğrafları basılmış brandalarla kapatıldı.
BİNDEN FAZLA POLİS SEVK EDİLDİ
Erdoğan’ın ziyareti için kent adeta bir film platosuna çevrilirken 13 ilçeden binin üzerinde polisin kente taşındığı, çevre kentlerden bariyerlerin Hatay'a nakledildiği ve milyonlarca liralık kumanya alındığı anlaşıldı. Erdoğan’ın Hatay ziyareti için kamu kurumlarının “Doğrudan temin” usulüyle yaptığı bazı harcamalar şöyle:
- AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi, “Cumhurbaşkanı’nın Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni Kumanya Seti Temini Alım İşi” başlığıyla 5 milyon TL harcadı.
- Hatay Büyükşehir Belediyesi, “Cumhurbaşkanı’nın Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni Yağmurluk Temini Alım İşi” adı altında da 760 bin TL ödeme yaptı.
- Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ise “27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize yapacağı ziyaretler kapsamında alınacak olan emniyet tedbirleri için 13 ilçeden İl merkezine takviye olarak bin 132 personelin gidiş-dönüş personel taşıma hizmet alımı işi” açıklamasıyla 465 bin TL harcadı. Müdürlük, “Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize yapacağı ziyaretlerde görev yapan personellere kumanya alımı” adı altında 1 milyon 990 bin TL’lik harcamaya imza attı.
- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü de “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay İline yapacağı ziyaretler kapsamında aldırılan emniyet tedbirlerinde kullanılmak üzere güvenlik bariyerin Hatay iline sevki işi” açıklamasıyla 55 bin TL harcadı.