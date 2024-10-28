Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği "2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

Bu yıl yarışmaya "şiir" dalında 48, "roman" dalında 82 eserle başvuru yapıldı. Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar, bu yılki ödül sahiplerini belirledi.

Roman Ödülü Seçici Kurulu'nda Mehmet Eroğlu (Başkan), Faruk Şüyün, Handan Coşgun, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer aldı.

Attila İlhan Roman Ödülü'nün 2024 yılındaki sahibi, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan "Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü" isimli romanıyla Ali İpek oldu.

İthaki Yayınları'ndan çıkan "Güzel Seferlerin Süvarisi" romanıyla Özgür Mutlu'ya da 2024 Attila İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün verilmesi kararlaştırıldı.

ŞİİR ÖDÜLÜ "TEKLİLER" KİTABININ OLDU

Metin Celal'in başkanlığındaki Attila İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik'ten oluştu.

Kurul, 2024 Attila İlhan Şiir Ödülü'nü Plüton Yayınları'ndan çıkan "Tekliler" kitabı ile Onur Sakarya'ya verdi.

İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü kategorisinde bu yıl ödüle layık eser bulunamadı.

Ödüller, 7 Kasım saat 16.00'da, Tüyap İstanbul Kitap Fuarı bünyesinde Karadeniz Salonu'nda yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.