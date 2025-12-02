Attila İlhan Metrohan ve Beyoğlu’nda anılıyor

Düzgün KARABULUT

Usta şair, romancı ve düşünce insanı Attilâ İlhan, doğumunun 100. yılında “An Gelir: Attilâ İlhan Anma Günü” başlıklı özel bir programla anılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) ile Attilâ İlhan Vakfı işbirliğinde düzenlenen etkinlikler, 6–7 Aralık tarihlerinde Metrohan’da ve Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik 6 Aralık’ta Metrohan’da Prof. Yakup Çelik, Zeynep Aliye, Sadık Aslankara ve Metin Celal’in “Mavi’den Bakınca” başlıklı söyleşisiyle başlayacak. Ardından Nilay Özer, Oğulcan Kütük, Sadi Karademir, Deniz Durukan ve Zeynep N. Tiryaki’nin yer alacağı “Meraklısına Notlar” bölümü gerçekleşecek.

“Kaptan’ı Hatırlarken Anılar, Tanıklıklar” başlıklı oturumda Attilâ İlhan’a yakın tanıklıklarıyla Biket İlhan, İnci Aral ve Turhan Güney söz alırken gün, Vedat Sakman konseriyle tamamlanacak. Etkinlik, 7 Aralık’ta “Attilâ İlhan’ın İzinde ve Şiirinde İstanbul” başlıklı geziyle Beyoğlu’nda devam edecek. Markiz Pastanesi’nden Asmalımescit’e, Maçka’dan Divan Pastanesi’ne uzanan yürüyüşte katılımcılara Nilay Özer rehberlik edecek.

Etkinliğe ücretsiz katılım için kultursanat.istanbul adresinden ve İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilir.