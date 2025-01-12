Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Standard Liege, Alman temsilcisi Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Standard Liege Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Türkiye’de 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın ise 46 kez formasını giymeyi başardı.

Szalai, bu sezon Hoffenheim'da forma şansı bulamadı.