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ATV Aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 14:08
  • Giriş: 31.05.2025 14:08
  • Güncelleme: 31.05.2025 14:08
Kaynak: İHA
ATV Aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Meltem U. idaresindeki 34 SU 0401 plakalı otomobil ile Hasan A. idaresindeki 02 AEG 383 plakalı ATV motoru çarpıştı. Meydana gelen kazada ATV motorunda yolcu olarak bulunan Şükran A. (55), yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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