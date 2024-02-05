ATV aracıyla uçurumdan düşen fotoğrafçı hayatını kaybetti

Denizli’de doğa gezintisinden dönen genç fotoğrafçının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV aracı, uçuruma yuvarlandı. Kazada Okan Meydan isimli fotoğrafçı hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde meydana gelen kazada fotoğrafçılık yapan Okan Meydan (31), hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte ATV araçlarla doğa gezintisine çıkan Meydan akşam saatlerinde Bağbaşı Yaylasından şehir merkezine dönmek için yolan çıktı. Okan Meydan, yayladan inişe geçtikleri sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç ise patika yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Okan Meydan’ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları Meydan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Meydan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.