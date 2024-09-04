ATV'deki abdest sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı

ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisindeki abdest sahnesi sosyal medyada tartışmaların odağında.

Dizide Canfeza karakterinin abdest alırken Mahir karakteri tarafından izlenmesi tepkilere neden oldu.

Sosyal medya platformu X'te ATV'nin hesabı tarafından “Allah’ım nasibim olanı bana bir an önce gönder" ifadesiyle paylaşılan sahne, platformda çok sayıda tepkiyle karşılandı.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı 'Canfeza' karakteri, bir sahnede abdest alırken ağır çekim görüntülerle ekrana geldi. Bu esnada, dizinin diğer başrol oyuncusu 'Mahir' karakterinin de Canfeza'yı abdest alırken izlemesi tepki çekti.

Canfeza karakterinin abdest aldığı sahnede ise ekrana şu sözler yansıdı:

"Kalemin ve kaderin sahibi güzel Allahım, sana yalvarıyorum. Balığın karnındaki Yunus'un duasıyla, peygamber İbrahim'in duasıyla, peygamberimizin duasıyla ve bütün Allah dostlarının dualarıyla sana yalvarıyorum. Sen adaleti şaşmaz bir Rab'sin. Hiç kimsenin günahını kimseye ödetmezsin. Eğer babam bir günah işlediyse onun affı için sana yalvarıyorum, fakat onun günahını bana ödetmeyeceğini biliyorum."