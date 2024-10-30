ATV ile ticari araç çarpıştı, 1 ölü, 1 ağır yaralı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde ATV ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ATV sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Burdur’un Ağlasun ilçesinde Bucak-Ağlasun kara yolunun Peçenek Beli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ağlasun istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Süleyman A. (29) idaresindeki 34 KLL 416 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Mustafa Oğuz (62) idaresindeki 15 ADJ 326 plakalı ATV kafa kafaya çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü Mustafa Oğuz ve arkasında yolcu olarak bulunan Nihayet O. (58) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Oğuz’un hayatını kaybettiği belirlenirken Nihayet O. ise ağır yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcı ve jandarma olay yeri incelme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Mustafa Oğuz’un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.