ATV kazasında ölen çocuklar defnedildi

Gaziantep’te hafif ticari aracın ATV’ye çarptığı trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan, kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi. Cenaze namazında gözyaşları sel olurken kazaya karışan aracın sürücüsü Volkan Kılınçoğlu tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim Gündoğan (14) ile Hüseyin Akın’ın (14) bulunduğu 27 MST 04 plakalı ATV’ye, Volkan Kılınçoğlu idaresindeki 27 ARB 190 plakalı hafif ticari araç çarpıktan sonra ATV savrularak devrildi.

Feci kazada ATV’nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki ATV dikkat çekerken, bir anda kavşakta beliren siyah aracın kavşağın tam kesişme noktasında Kerim Gündoğan ile Hüseyin Akın’nın üzerinde bulunduğu ATV’ye çarparak savurma anları yer aldı.

Feci kazada hayatını kaybeden Kerim Gündoğan ile Hüseyin Akın’ın cenazeleri, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Kerim Gündoğan, Bahaeddin Nakipoğlu Camii’de, Hüseyin Akın ise Şireci Camii’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazede, iki çocuğun bazı yakınları gözyaşlarına boğulurken bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Akın’ın önceki dönem Gaziantep FK Futbol Şube Sorumlusu ve Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Mesut Akın’ın oğlu olduğu öğrenildi.

Öte yandan feci kazada yaralanan 27 ARB 190 plakalı aracın sürücüsünün Gaziantep Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Volkan Kılınçoğlu olduğu öğrenildi. Sürücü Kılınçoğlu, hastanede tamamlanan tedavisinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.