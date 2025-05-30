ATV kazasında şok iddia: Ambulanslar geç mi müdahale etti?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde yaşanan kaza, Türkiye gündemine oturdu. Seyir halinde arızalandığı için yol kenarına çekilen ATV’nin sürücüsüne, aynı yönde ilerleyen bir araç çarptı. Kazada yaralanan beş kişiden biri olan Oğuz Murat Aci, yaşamını yitirdi.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla olay yerinden kaçırıldı. Cihantimur’un annesiyle önce Mısır’a, ardından ise ABD’ye gittiği tespit edildi.

AMBULANS İDDİASI

Türkiye'yi sarsan kazayla ilgili çarpıcı bir iddia TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, kazaya yönelik yargılamanın gerçekleştirildiği mahkemeye sunulan bilirkişi mütalaasını açıkladı. Bilirkişi mütalaasında, yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin de aralarında olduğu yaralıları almak için olay yerine giden ambulansların hastaneye ulaşma süresinin 73 dakikayı bulduğu belirtildi.

Dava sürecinde savcılığa sunulan belgeler ve iddialardaki detaylara dikkati çeken CHP’li Ersever, 112 ile ilgili skandal iddialarla ilgili TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen önergede, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Kazada ağır yaralanan Murat Aci’nin, 23.28'deki ilk ihbara rağmen, toplamda 73 dakika sonra, yani yaklaşık 00.41-00.45 civarında hastaneye ulaştırıldığı anlaşılmaktadır. Raporda, olay yeri ile Şişli Hamidiye Etfal Şehir Hastanesi arasındaki mesafenin, gece saatinde trafik bulunmaması ve ambulansın geçiş üstünlüğü göz önünde bulundurulduğunda 20-25 dakikada kat edilebileceği belirtilmiştir. Bu verilere göre, ambulansın 00.16-00.21 saatleri arasında Murat Aci’yi alarak hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmiştir.

KABUL EDİLEMEYECEK UZUNLUK

Murat Aci’nin kaza sonrası 73 dakikada hastaneye ulaştırılması raporda, ‘Kabul edilemeyecek kadar uzun’ bir süre olarak değerlendirilmiştir. Olay yerinin hastaneye yakınlığı da dikkate alındığında, bu gecikme ciddi bir ihmal olarak öne çıkmaktadır. Öte yandan bilirkişi raporlarında, Murat Aci’nin bacakta diz altı seviyesinde oluşan toplardamar kanamasına bağlı olarak hayatını kaybettiği ve bu ölümün, zamanında ve doğru tıbbi müdahale ile önlenebilir nitelikte olduğu açıkça belirtilmiştir.”

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Ersever, Bakan Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• Sağlık Bakanlığı, 1 Mart 2024’te Eyüpsultan’da meydana gelen ve Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, 112 ekipleri hakkında bir ihmal soruşturması başlatmış mıdır?

• 112 ekipleri Murat Aci’ye ilk müdahaleye ne zaman başlamış, hangi işlemleri yapmıştır? Bu müdahaleler tıbben yeterli ve zamanında mıdır?

• Kazaya müdahale eden 112 ve itfaiye personelinin olay sonrası görev yerlerinin değiştirildiği iddiası doğru mudur? Eğer doğruysa, bu değişiklik ne zaman, kimlerin talimatıyla ve hangi gerekçeyle yapılmıştır?