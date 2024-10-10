ATV spikerinin canlı yayında burnu kanadı
Esra Erol'un programına bağlanan ATV Ana Haber spikeri Cem Öğretir'in, canlı yayında bir anda burnu kanamaya başladı.
ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında ATV Ana Haber spikeri Cem Öğretir'in burnu kanadı.
Esra Erol, programının kapanışında Ana Haber Bülteni öncesi Cem Öğretir'e bağlandı.
Haberlerin ana başlıklarını izleyiciye ileten Cem Öğretir'in aniden burnu kanamaya başladı.
Öğretir'in fark etmediği kanamanın ardından yayın sonlandırıldı.
Öte yandan Odatv, Cem Öğretir'in burun kanamasının gerekçesinin tansiyon olduğunu aktardı.