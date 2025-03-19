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Audi 7 bin 500 kişiyi çıkaracak

Çalışma Yaşamı
  • 19.03.2025 05:00
  • Giriş: 19.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 19.03.2025 05:00
Audi 7 bin 500 kişiyi çıkaracak

Emek Servisi

Otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) lüks otomobil markası Audi, Almanya'da 2029'a kadar yönetim ve geliştirme gibi alanlarda istihdam kesintisine gideceğini açıkladı. Audi'den yapılan açıklamada, 7 bin 500 kadar kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

İngiltere'nin bilinen müzelerinden Tate de çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarmaya hazırlanıyor. Evrensel'in haberine göre, gelirinin 3'te biri devlet bağışlarından gelen müzenin yaklaşık 40 çalışanı işten çıkaracağı tahmin ediliyor.

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