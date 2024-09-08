Audi'de grev: İşçiler yüzlerce aracın anahtarına el koydu

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, Audi'nin Brüksel'deki tesisine yeni model üretimi vermeyince greve başlayan işçiler yüzlerce aracın anahtarına el koydu.

Euronews'in haberine göre, sendikalar şirketin geleceği netlik kazanana kadar hiçbir aracın fabrikadan çıkmayacağını belirtiyor. Tesiste 300 kadar aracın bulunduğu tahmin ediliyor.



Audi yetkilileri, Brüksel'de üretilen elektrikli Q8 e-tron modellerine yönelik talebin yavaşlaması ve tesiste "uzun süredir devam eden yapısal zorluklar" nedeniyle temmuz ayında şirketin bölgede yeniden yapılanmaya gideceğini açıklamıştı.

Bu hafta başında ise Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait olan Audi markasının Brüksel'deki Forest fabrikasına yeni bir model tahsis edilmeyeceği duyurulmuştu.

Brussels Times'ın aktardığına göre bu gelişmeler tesisin kapanacağı ve binlerce iş kaybına yol açacağı endişelerine neden olarak işçileri ve sendikaları harekete geçirdi.

Flaman sosyalist sendikası ABVV'nin açıklamasında montaj hattı işçilerinin cuma sabahı Forest üretim tesisine geldiği ama yönetim ve sendikalar arasındaki görüşmeler neticesinde işe başlamama kararı alındığı belirtildi.

ABVV temsilcilerinden Franky De Schrijver, "Bu sabah fabrika tamamen doluydu. Yönetimden bir konuşma daha yapıldı, ardından sendikalar kısa bir konuşma yaptı ve insanlar iş bıraktı" diye konuştu.

Audi Brüksel sözcüsü Peter D'hoore ise, "Şu anda tam olarak ne olduğunu araştırıyoruz" diye konuştu.

"İnsanların endişeli olduğunu ve duygusal tepki verdiğini anlıyoruz. Tüm personeli sağduyulu davranmaya çağırıyoruz."

Halihazırda Brüksel tesisinde 3.000'den fazla kişi çalışıyor. Tesise yeni bir alıcı bulunmazsa ve fabrika kapanırsa, ekim ayında yaklaşık 1.500 işini kaybedilebilir, gelecek yıl da 1.100 kişi daha işten çıkarılabilir.

Tesiste son işten çıkarmaların 2025 sonunda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.