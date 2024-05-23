Audi zekat geliriyle mi alındı?

Diyanet’in lüks makam aracını iade etmesi tartışmaları sonlandırmadı. Diyanet’in garajında hâlen beş adet lüks makam aracı bulunurken iade edilen Audi A8’e yönelik “Zekat gelirlerinden mi aldı?” sorusu ise yanıt bekliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki lüks ve şatafatı ortaya koyan haberlerinin ardından geri adım atıldı.

17 Mayıs’ta bir açıklama yayımlayan Başkanlık, “Tasarruf Tedbirleri kapsamında” Audi A8’in iade edildiğini açıkladı. 2024 yılı için verilen 91,8 milyar TL’lik bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalarla tartışılan Diyanet, “Tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulacağını” savundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8’i iade etmek zorunda kaldı. Kamuoyundaki tepkinin yanı sıra 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin de etkisiyle başkanlıkta bir dizi tasarruf tedbiri alındığı bildirildi. Ali Erbaş’ın talebiyle kiralandığı öğrenilen Audi A8’in iade edilmesinin ardından birçok soru işareti açığa çıktı.

KAYNAĞI BELİRSİZ

Aracı iade ederek tartışmaları engellemeye Diyanet İşleri Başkanlığı, aracın kiralama bedeli ve kaynağını açıklamadı. Kamuoyunun merak ettiği, “Araç, Türkiye Diyanet Vakfı bütçesinden mi yoksa TDV’nin şirketi olan TEYAŞ’ın bütçesinden mi alındı?” sorusu yanıtsız bırakıldı. Hâlen Diyanet’in garajında tutulan beş adet lüks makam aracına yönelik ise hiçbir açıklama yapılmadı.

Diyanet kaynakları, Diyanet Vakfı’nca satın alınan araç için camilerden toplanan bağış paralarının kullanılıp kullanılmadığının açıklanması gerektiğini kaydetti. Kiralama sözleşmelerinin feshi durumunda yüklü bir tazminat ödenmesi gerektiğinin altını çizen Diyanet kaynakları, “Bu tazminat tutarı da şeffaflık gereği kamuoyu ile paylaşılmalıydı” yorumunu yaptı.

BULUT: GÖSTERMELİK ADIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da konuya yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yedi yılda 42 ülkeye, 100’e yakın yurt dışı gezisine gittiğinin altını çizen Bulut, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kamuoyunda büyük tepki çeken Audi A8'i iade ederek kendince büyük, kamuda tasarruf konusunda küçücük bir adım attı. Kamuoyuna, ‘İsraf haramdır’ diyen Ali Erbaş’ın filosunda beş tane daha araç var. Milletin katlandığı fedakarlık düşünüldüğünde, böyle göstermelik adımlarla tasarruf edilmiş olmaz, olamaz ancak ortada cevap bekleyen sorular da var. Araç, Türkiye Diyanet Vakfı bütçesinden mi, TDV’nin şirketi olan TEYAŞ’ın bütçesinden mi alındı? Yoksa cuma günü camilerde toplanan bağışlardan, kurbanlardan gelen gelirlerle mi alındı? Kamuoyu bu soruların yanıtlarını merak ediyor ama Diyanet duymazdan geliyor.”

GARAJ TIKA BASA

Diyanet’in garajında, Ali Erbaş’ın kullanması için halen beş lüks araç tutuluyor. Garajdaki araçlar şöyle:

• İki adet Mercedes

• Bir adet zırhlı Mercedes

• Bir adet kırmızı TOGG

• Bir adet Mercedes Vito