“Audi’yi bize çok gördüler” diyenler garajı doldurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, fahiş harcamalarıyla Türkiye’deki israfın sembolü haline geldi. Yurttaşa verdiği, “Az ile yetinin” öğütlerine karşın yurt dışı gezileri ve beş yıldızlı otel toplantılarından vazgeçmeyen başkanlık, Audi A8 tartışmalarıyla da eleştirilerin odağına oturdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, gazeteciler ile yaptığı buluşmada kullandığı ifadeler, araç tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Mehmet Görmez’den kalan aracı kullandığını, aracın lastiğinin bir seyahatin dönüşünde patladığını ve yerine Audi marka araç almak zorunda kaldıklarını öne süren Erbaş, “Ama Diyanet İşleri Başkanı’na Audi’yi çok gördüler” dedi.

AUDİ A8 TARTIŞMASI

BirGün’ün Diyanet kaynaklarından edindiği bilgiler ise Ali Erbaş’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Başkanlık kaynakları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir dönem Audi A6 kullandığı, “Aracı beğenmemesi” üzerine ise yerine Audi A8 alındığını söyledi. BirGün’ün haberlerinin ardından iade edildiği iddia edilen Audi A8’in ise Diyanet Vakfı’na ait garaja çekildiği bildirildi.

Audi A8 tartışmalarının yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez yerleşkesinde bulunan ve “İhtiyaç durumunda” başkanlık makamının kullanımına sunulan araçların çeşitliliği de dikkati çekti. Diyanet’in garajında bulunan lüks araçlar şöyle:

• İki adet Mercedes

• Bir adet zırhlı Mercedes

• Bir adet kırmızı TOGG

• Bir adet Mercedes Vito

KAPALI GARAJ

Diyanet kaynakları, Ali Erbaş’ın, “Merkezde 16 araç var” açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Garajda, Diyanet Vakfı üzerinden alınan onlarca araç olduğunun altını çizen Diyanet kaynakları, “Başkanlık makamı için özel kapalı bir garaj yapıldı. O garajın içindeki araçları kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.