Aurora'dan İstanbul'da konser: "Filistin'e özgürlük"

Norveçli alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Aurora, 6 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park sahnesinde İstanbul’daki hayranlarıyla buluştu.

Gecenin açılışını genç yetenek Amelia yaparken, ardından sahneye Aleyna Tilki çıktı.

Daha sonra sahneye çıkan Aurora, konsere “Goddess of Dusk” ile başladı. Ardından sırasıyla “Runaway”, “The Seed” gibi sevilen parçalarını art arda seslendirdi.

Aurora, sahnede yaptığı konuşmada, "Bu kadar uzun süre ayrı kaldığımız için üzgünüm. Çok fazla insanın muhteşem ülkenize dönmemi beklediğini biliyorum. Ve sonunda bu an geldi… Bizi muhteşem bir gece bekliyor" dedi.

"BİRÇOK TÜRKÇE ŞARKI BİLİYORUM"

Bu sözlerinin ardından Türkçe teşekkür eden sanatçı, "Türkçe çok güzel bir dil ve çok seviyorum. Birçok Türkçe şarkı biliyorum. Bazıları sizin için eski olabilir ama benim için çok yeniler. Mesela ’Gurbet’i – Özdemir Erdoğan’dan – çok seviyorum. Tüylerimi diken diken eden birçok Türkçe şarkı var. ‘Kadınım’ (Tanju Okan) bunlardan biri. Sözlerini tam anlamasam da, ne kadar hüzünlü bir şarkı olduğunu hissedebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

İsrail'in binlerce insanı katlettiği ve soykırım uyguladığı Filistin ile ilgili de mesaj veren sanatçı, "Filistin’e özgürlük" çağrısını yaptı. Konserdeki binlerce kişi, Aurora'ya alkışlarla destek verdi

Aurora, geceyi “Running with the Wolves” şarkısıyla noktaladı.