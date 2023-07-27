Austin, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı oldu

Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olan Lloyd Austin, burada üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Papua Yeni Gine'de Başbakan James Marape, Savunma Bakanı Win Bakri Daki, Savunma Sekreteri John Akipe ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mark Goina ile görüştü.

Austin-Marape görüşmesinde, iki ülke arasında mayısta imzalanan ve şu anda Papua Yeni Gine parlamentosunun onayını bekleyen Savunma İşbirliği Anlaşması'nın uygulanması ele alınırken, iki isim görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Öte yandan Austin, "Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı" oldu.