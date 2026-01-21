AUZEF 2025-2026 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Tarihi: AUZEF 2026 bütünleme sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yakından takip ettiği AUZEF 2025-2026 Güz Dönemi bütünleme sınavı tarihi resmen açıklandı. Güz dönemi final sınavlarının ardından telafi şansı elde etmek isteyen öğrenciler, “AUZEF 2026 bütünleme sınavı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Üniversite tarafından paylaşılan akademik takvimle birlikte sınav tarihleri ve oturum detayları netleşti.

AUZEF 2026 BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları ocak ayı sonu ve şubat ayı başında gerçekleştirilecek.

Sınavlar, Türkiye genelinde 81 il merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Bu sayede öğrenciler, bulundukları illerde sınava girme imkanına sahip olacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NEDEN ÖNEMLİ?

AUZEF bütünleme sınavları, güz dönemi derslerinden başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için akademik açıdan kritik bir fırsat sunuyor. Telafi sınavlarında alınan notlar, öğrencilerin dönem başarı ortalamasını doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav yerleri AUZEF öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor.

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAV TAKVİMİ 2026

İstanbul Üniversitesi AUZEF’in yayımladığı resmi akademik takvime göre, 2026 Güz dönemi bütünleme sınavlarının oturum bilgileri şu şekilde belirlendi:

Oturum Tarih Saat Dilimi 1. Oturum 31 Ocak 2026 Cumartesi Sabah 2. Oturum 31 Ocak 2026 Cumartesi Öğle 3. Oturum 1 Şubat 2026 Pazar Sabah

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NEREDE YAPILACAK?

AUZEF telafi sınavları, daha önce olduğu gibi 81 il merkezinde yüz yüze olarak uygulanacak. Sınav merkezleri ve salon bilgileri, sınav tarihine yakın bir zamanda AUZEF sistemi üzerinden ilan edilecek.

AUZEF 2026 bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF 2025-2026 Güz Dönemi bütünleme sınavları, 31 Ocak 2026 Cumartesi ve 1 Şubat 2026 Pazar günlerinde yapılacak.

AUZEF bütünleme sınavları kaç oturumdan oluşuyor?

Bütünleme sınavları toplam üç oturumdan oluşuyor. İki oturum 31 Ocak Cumartesi, bir oturum ise 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

AUZEF telafi sınavları tüm illerde mi yapılacak?

Evet. AUZEF bütünleme sınavları Türkiye genelinde 81 il merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

AUZEF bütünleme sınavları kimler için geçerli?

Güz döneminde başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen AUZEF öğrencileri, bütünleme sınavlarına katılabilecek.

AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Sınav yerleri ve salon bilgileri, sınav tarihine kısa bir süre kala AUZEF tarafından duyurulacak.