AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri : AUZEF ders seçme ve ekleme tarihleri
İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF ) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme ve AUZEF 2025 bahar dönemi ders seçme ve ekleme tarihleri de belli olmuş oldu. Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihlerini araştırıyor. Peki, AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF harç ücreti ne kadar, kaç tl? İşte AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihleri!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin ilk döneminin sona ermesiyle birlikte AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AUZEF'e kayıtlı öğrenciler ikinci dönem için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçme ve ekleme sürecine girecek. Peki, AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF harç ücreti ne kadar, kaç tl? İşte AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihleri!
AUZEF 2025 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri akademik takvime göre 17 Şubat ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katkı payı / öğrenim ücreti ödeme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini AKSİS otomasyon sistemi (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirecekler.
AUZEF ders ekle-sil ve üstten ders alma ise 3-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.
AUZEF DERS SEÇME VE EKLEME TARİHLERİ
Bahar dönemi kayıtlarının ardından gerçekleşecek AUZEF ders seçme ve ekleme işlemleri için tarihler şu şekilde:
- Kayıt Yenileme Tarihleri: 17 Şubat ile 2 Mart 2025
- Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 3 - 7 Mart 2025
- Ders Ekle-Sil Tarihleri: 3 - 7 Mart 2025
2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek.
AUZEF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
AUZEF'e kayıtlı öğrenciler https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” almalıdır. Harç ücreti ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.
AUZEF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dönemlik harç ücretleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bölümlere göre şu şekilde:
|LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM)
|HARÇ ÜCRETİ
|COĞRAFYA
|2450 TL
|ÇOCUK GELİŞİMİ
|2800 TL
|EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
|2450 TL
|FELSEFE
|2450 TL
|İKTİSAT
|2450 TL
|İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
|2450 TL
|İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
|2450 TL
|İŞLETME
|2450 TL
|REKREASYON
|2450 TL
|SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER
|2450 TL
|SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
|2450 TL
|SOSYOLOJİ
|2450 TL
|TARİH
|2450 TL
|ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
|2800 TL
|ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK
|2450 TL
|YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
|2800 TL
|ÖNLİSANS (AÇIK ÖĞRETİM)
|HARÇ ÜCRETİ
|ADALET
|2450TL
|BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
|2800 TL
|ÇOCUK GELİŞİMİ
|2800 TL
|E-TİCARET VE PAZARLAMA
|2800 TL
|GRAFİK TASARIMI
|2800 TL
|HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
|2450 TL
|İLAHİYAT
|2800 TL
|İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
|2450 TL
|İŞLETME YÖNETİMİ
|2800 TL
|KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
|1750 TL
|LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
|2450 TL
|MARKA İLETİŞİMİ
|2450 TL
|SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
|2450 TL
|SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
|2450 TL
|SOSYAL HİZMETLER
|2800 TL
|PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ
|2450 TL
|TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
|2450 TL
|YAŞLI BAKIMI
|1750 TL
|WEB TASARIM VE KODLAMA
|2800 TL
|SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA
|HARÇ ÜCRETİ
|(AÇIK ÖĞRETİM - DGS)
|ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
|3850 TL
|HEMŞİRELİK
|3850 TL
|SAĞLIK YÖNETİMİ
|3850 TL
|SOSYAL HİZMET
|3850 TL
|YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 86 TL katkı payı alınır. (md. 6)
|UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
|LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM)
|HARÇ ÜCRETİ
|KAMU YÖNETİMİ
|3095 TL
|İKTİSAT
|3095 TL
|İŞLETME
|3095 TL
|EKONOMETRİ
|3095 TL
|MALİYE
|3095 TL
|ÇALIŞMA EKONOMİSİ
|3095 TL
|GAZETECİLİK
|3095 TL
|RADYO TV VE SİNEMA
|3095 TL
|HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
|3095 TL
|ÖNLİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM)
|HARÇ ÜCRETİ
|ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ
|3095 TL
|COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
|3095 TL
|ÇOCUK GELİŞİMİ
|3095 TL
|İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
|3095 TL
|MEDYA VE İLETİŞİM
|3095 TL
|BANKACILIK VE SİGORTACILIK
|3095 TL
|DIŞ TİCARET
|3095 TL
|LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM)
|HARÇ ÜCRETİ
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA
|3095 TL
|HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA
|3095 TL