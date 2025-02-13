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AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri : AUZEF ders seçme ve ekleme tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF ) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme ve AUZEF 2025 bahar dönemi ders seçme ve ekleme tarihleri de belli olmuş oldu. Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihlerini araştırıyor. Peki, AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF harç ücreti ne kadar, kaç tl? İşte AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihleri!

BirBilgi
  • 13.02.2025 13:53
  • Giriş: 13.02.2025 13:53
  • Güncelleme: 13.02.2025 14:05
AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri : AUZEF ders seçme ve ekleme tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin ilk döneminin sona ermesiyle birlikte AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AUZEF'e kayıtlı öğrenciler ikinci dönem için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçme ve ekleme sürecine girecek. Peki, AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF harç ücreti ne kadar, kaç tl? İşte AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihleri!

AUZEF 2025 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri akademik takvime göre 17 Şubat ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katkı payı / öğrenim ücreti ödeme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini AKSİS otomasyon sistemi (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirecekler.

AUZEF ders ekle-sil ve üstten ders alma ise 3-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

AUZEF DERS SEÇME VE EKLEME TARİHLERİ

Bahar dönemi kayıtlarının ardından gerçekleşecek AUZEF ders seçme ve ekleme işlemleri için tarihler şu şekilde:

  • Kayıt Yenileme Tarihleri: 17 Şubat ile 2 Mart 2025
  • Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 3 - 7 Mart 2025
  • Ders Ekle-Sil Tarihleri: 3 - 7 Mart 2025
AUZEF sınav tarihleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek.

AUZEF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

AUZEF'e kayıtlı öğrenciler https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” almalıdır. Harç ücreti ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

AUZEF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dönemlik harç ücretleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bölümlere göre şu şekilde:

LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM)HARÇ ÜCRETİ
COĞRAFYA2450 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ2800 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ2450 TL
FELSEFE2450 TL
İKTİSAT2450 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ2450 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ2450 TL
İŞLETME2450 TL
REKREASYON2450 TL
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER2450 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ2450 TL
SOSYOLOJİ2450 TL
TARİH2450 TL
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK2800 TL
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK2450 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ2800 TL
ÖNLİSANS (AÇIK ÖĞRETİM)HARÇ ÜCRETİ
ADALET2450TL
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI2800 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ2800 TL
E-TİCARET VE PAZARLAMA2800 TL
GRAFİK TASARIMI2800 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ2450 TL
İLAHİYAT2800 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ2450 TL
İŞLETME YÖNETİMİ2800 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM1750 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK2450 TL
MARKA İLETİŞİMİ2450 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ2450 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ2450 TL
SOSYAL HİZMETLER2800 TL
PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ2450 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK2450 TL
YAŞLI BAKIMI1750 TL
WEB TASARIM VE KODLAMA2800 TL
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMAHARÇ ÜCRETİ
(AÇIK ÖĞRETİM - DGS)
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ3850 TL
HEMŞİRELİK3850 TL
SAĞLIK YÖNETİMİ3850 TL
SOSYAL HİZMET3850 TL
YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 86 TL katkı payı alınır. (md. 6)
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM)HARÇ ÜCRETİ
KAMU YÖNETİMİ3095 TL
İKTİSAT3095 TL
İŞLETME3095 TL
EKONOMETRİ3095 TL
MALİYE3095 TL
ÇALIŞMA EKONOMİSİ3095 TL
GAZETECİLİK3095 TL
RADYO TV VE SİNEMA3095 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM3095 TL
ÖNLİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM)HARÇ ÜCRETİ
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ3095 TL
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ3095 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ3095 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ3095 TL
MEDYA VE İLETİŞİM3095 TL
BANKACILIK VE SİGORTACILIK3095 TL
DIŞ TİCARET3095 TL
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM)HARÇ ÜCRETİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA3095 TL
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA3095 TL
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