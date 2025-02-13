AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri : AUZEF ders seçme ve ekleme tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin ilk döneminin sona ermesiyle birlikte AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AUZEF'e kayıtlı öğrenciler ikinci dönem için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçme ve ekleme sürecine girecek. Peki, AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AUZEF harç ücreti ne kadar, kaç tl? İşte AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme ve ekleme tarihleri!

AUZEF 2025 BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri akademik takvime göre 17 Şubat ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katkı payı / öğrenim ücreti ödeme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini AKSİS otomasyon sistemi (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirecekler.

AUZEF ders ekle-sil ve üstten ders alma ise 3-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

AUZEF DERS SEÇME VE EKLEME TARİHLERİ

Bahar dönemi kayıtlarının ardından gerçekleşecek AUZEF ders seçme ve ekleme işlemleri için tarihler şu şekilde:

Kayıt Yenileme Tarihleri: 17 Şubat ile 2 Mart 2025

17 Şubat ile 2 Mart 2025 Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 3 - 7 Mart 2025

3 - 7 Mart 2025 Ders Ekle-Sil Tarihleri: 3 - 7 Mart 2025

2025 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek.

AUZEF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

AUZEF'e kayıtlı öğrenciler https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” almalıdır. Harç ücreti ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

AUZEF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi dönemlik harç ücretleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bölümlere göre şu şekilde: