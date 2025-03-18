AUZEF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri | 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu, bütünleme sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri fakültenin akademik takvimiyle birlikte duyuruldu. Peki, AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? İşte 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınav, dönem sonu sınav tarihleri!

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi içinde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AUZEF Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran'da, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz'da gerçekleşecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi sınav takvimi şu şekilde:

Bahar Dönemi Ara Sınavı 12-13 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 12-13 Temmuz 2025

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ ÇIKTI ZORUNLU MU?

Öğrencilerin sınav girişlerinde yanlarında getirmekle zorunlu oldukları sınav giriş belgesinin renkli olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. AUZEF sınavına katılacak adaylar sınav giriş belgesi çıktısını siyah beyaz ya da renkli olarak çıkartabilir.