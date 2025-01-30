AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınav tarihi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2024-2025 güz eğitim döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte AUZEF bütünleme sınavı ne zaman araştırması hız kazandı. Güz döneminde gerçekleştirilen dönem ortası ve dönem sonu sınavlarında derslerini geçmek için yeterli puanı toplayamayan öğrencilerin katılacağı sınava dair 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi nereden alınır sorusu da ayrıca gündemde. 28-29 Aralık'ta gerçekleşen AUZEF dönem sonu sınavı sonrası geçme notunu yakalayamayan öğrenciler bütünleme sınavı hakkından faydalanacaklar. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF 2024-İşte, 2025 güz dönemi bütünleme sınav tarihi!

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHİ

AUZEF 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınavı 1- 2 Şubat 2025 tarihlerinde iki oturumda gerçekleşecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 güz dönemi bütünleme sınavı giriş belgesi 24 Ocak'ta yayınlandı. Sınav giriş belgesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile oturum açarak alınıyor.

AUZEF SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

AUZEF sınava giriş belgesi çıkartmak isteyen öğrenciler http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile oturum açarak belgelerini çıkarabilir.